BUFFALO, N.Y. — Tristan Jarry a effectué 34 arrêts en route vers un premier jeu blanc en carrière, Sidney Crosby a récolté un point dans un cinquième match de suite et ils ont aidé les Penguins de Pittsburgh à battre les Sabres de Buffalo 4-0, vendredi.

Crosby a amassé un but et une aide, tandis que Tom Kuhnhackl, Jake Guentzel et Patric Hornqvist ont aussi touché la cible pour les Penguins, qui ont gagné un troisième match d’affilée.

Les Penguins ont un dossier de 3-0-2 cette saison quand Jarry obtient le départ devant le filet. Le gardien no 1 Matt Murray s’est blessé au bas du corps lundi et ratera au moins deux semaines de jeu.

Les Sabres ont perdu 10 de leurs 11 dernières rencontres et ils ont été blanchis pour une troisième fois de suite pour une première fois dans leur histoire. Robin Lehner a stoppé 21 rondelles.