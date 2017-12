TORONTO — DeMar DeRozan a inscrit 26 points et les Raptors de Toronto ont défait les Pacers de l’Indiana 120-115, vendredi.

Les Raptors ont ainsi signé une troisième victoire de suite et porté leur fiche à domicile à 8-1 cette saison. Les Pacers ont encaissé un deuxième revers d’affilée.

Le réserviste Jakob Poelti a été 8-en-8 dans le feu de l’action et a inscrit 18 points, un sommet personnel. Serge Ibaka a ajouté 15 points et huit rebonds pour les Raptors.

Du côté des Pacers, Victor Oladipo a accumulé 36 points, sept rebonds et six aides, tandis que Myles Turner a récolté 17 points et six rebonds.

Les Raptors menaient par sept points à la mi-temps, puis ont creusé l’écart à 10 avant de voir les Pacers revenir à quatre points. Les locaux ont toutefois tenu le coup lors d’un dernier quart égal 26-26.