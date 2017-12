COLUMBUS, Ohio — Josh Anderson a marqué tard en troisième période et il a propulsé les Blue Jackets de Columbus vers une victoire de 4-2, vendredi, face aux Ducks d’Anaheim.

Anderson a inscrit son 10e but de la saison avec moins de cinq minutes à faire, brisant une égalité de 2-2. Son tir a dévié contre l’épaule gauche du gardien John Gibson avant de franchir la ligne des buts. Anderson a aussi amassé deux aides.

Joonas Korpisalo a repoussé 25 tirs, Artemi Panarin a récolté un but et deux aides et Brandon Dubinsky a accumulé un but et une aide pour les Blue Jackets, qui ont gagné huit de leurs neuf dernières rencontres. Nick Foligno a complété la marque dans un filet désert avec 29 secondes à faire.

Cam Fowler et Kevin Roy ont fourni la réplique des Ducks, qui ont encaissé un cinquième revers en six sorties. Gibson a effectué 27 arrêts.