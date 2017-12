DRUMMONDVILLE, Qc — L’Océanic de Rimouski a inscrit quatre buts sans riposte au troisième vingt pour vaincre les Voltigeurs de Drummondville 5-2, vendredi soir, au Centre Marcel Dionne.

Grâce à sa quatrième victoire consécutive, l’Océanic (17-6-4) a mis fin à la séquence de sept gains des Voltigeurs (18-8-2), qui trônaient au sommet du classement général avant le début de la soirée.

Samuel Dove-McFalls a trouvé le fond du filet à deux reprises pour l’Océanic, qui avait laissé les Voltigeurs prendre les devants 2-1 en deuxième période grâce à deux buts en 40 secondes.

Charle-Edouard D’Astous, Carson MacKinnon et Chase Stewart ont aussi fait bouger les cordages pour l’Océanic tandis que le jeune attaquant de 16 ans Alexis Lafrenière s’est fait complice de deux réussites des siens.

Robert Lynch et Pavel Koltygin avaient coup sur coup marqué pour les Voltigeurs.

Jimmy Lemay a fait face à 26 tirs pour l’Océanic et il a enregistré la victoire grâce à 24 arrêts. Le gardien des Voltigeurs Olivier Rodrigue a connu une soirée plutôt tranquille, mais il a tout de même accordé quatre buts sur 14 lancers.

Foreurs 1 Titan 5

Adam Holwell a amassé un but et deux aides et le Titan d’Acadie-Bathurst a facilement disposé des Foreurs de Val-d’Or 5-1.

Holwell a brisé une égalité de 1-1 en début de troisième période pour inscrire son huitième but de la campagne. Dawson Theede, Samuel L’Italien, German Rubtsov et Cole Rafuse ont également enfilé l’aiguille pour le Titan (16-8-5).

Maxim Mizyurin a été l’unique marqueur pour les Foreurs (13-13-1), qui ont perdu une deuxième partie consécutive.

Reilly Pickard a réalisé 27 arrêts pour le Titan tandis que le gardien recrue Jonathan Lemieux a cédé cinq fois sur 37 tirs pour les Foreurs.

Huskies 2 Mooseheads 6

Raphaël Lavoie et Filip Zadina ont tous deux obtenu trois points et les Mooseheads de Halifax ont battu les Huskies de Rouyn-Noranda 6-2.

Zadina et Lavoie ont fourni quatre des six buts des Mooseheads (16-8-4). Maxime Fortier, qui a ajouté une mention d’assistance, et Benoit-Olivier Groulx ont aussi noirci la feuille de pointage.

Chris McQuaid a répliqué avec ses deux premiers filets de la saison. Les Huskies (15-7-6) ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Blade Mann-Dixon a connu un bon départ pour les Mooseheads, stoppant 25 des 27 lancers dirigés vers lui. Samuel Harvey a alloué cinq buts sur 24 tirs avant d’être chassé de la rencontre. En relève pour les Huskies, William Lagrange a effectué neuf arrêts.

Screaming Eagles 4 Wildcats 3

Kyle Jessiman a été magistral et il a repoussé 51 rondelles, aidant les Screaming Eagles du Cap-Breton sont venus à bout des Wildcats de Moncton au compte de 4-3.

Kyle McGrath a choisi le bon moment pour inscrire ses deux premiers buts de la campagne, brisant l’égalité en désavantage numérique avant d’ajouter le but vainqueur. Jordan Ty Fournier et Phélix Martineau ont aussi touché la cible pour les Screaming Eagles (14-12-2).

Anderson MacDonald a été le plus efficace en attaque du côté des Wildcats (13-12-3) grâce à une récolte d’un but et une aide. Jeremy McKenna et Gerald Blackmore ont aussi fait bouger les cordages pour l’équipe locale.

Mark Grametbauer a réalisé 19 arrêts pour les Wildcats dans la défaite.

Islanders 1 Armada 6

Alex Barré-Boulet a poursuivi ses succès en récoltant deux buts et deux mentions d’assistance et l’Armada de Blainville-Boisbriand a écrasé les Islanders de Charlottetown 6-1.

Barré-Boulet a amassé un point dans un 17e match de suite et il s’est emparé du premier rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ avec 41 points, à égalité avec Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax. Alexandre Alain a contribué offensivement grâce à trois points, dont deux réussites, tandis que Joël Teasdale et Kyle Havlena ont aussi trouvé le fond du filet pour l’Armada (18-5-2).

Matthew Grouchy a privé la recrue Emile Samson de son premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ alors qu’il ne restait que 50 secondes à jouer. Les Islanders (15-10-1) alternent les victoires et les défaites depuis quatre parties.

Samson a réalisé 27 arrêts pour l’Armada et il a signé une sixième victoire contre seulement un revers. Matthew Welsh a été chassé après avoir concédé quatre buts sur 30 tirs devant la cage des Islanders. En relève Dakota Lund-Cornish a cédé deux fois sur cinq lancers.

Drakkar 0 Saguenéens 4

Alexis Shank a enregistré un troisième blanchissage cette saison grâce à 21 arrêts et les Saguenéens de Chicoutimi ont blanchi le Drakkar de Baie-Comeau 4-0.

Kevin Klima a fait scintiller la lumière rouge deux fois et il a ajouté une aide tandis que le capitaine Olivier Galipeau a enfilé l’aiguille une fois et il a mis la table pour deux buts des Saguenéens (11-13-3). Kelly Klima a été l’autre marqueur.

Le Drakkar (12-13-2) s’est incliné quatre fois au cours des cinq derniers matchs.

Shank mène le circuit Courteau au chapitre des jeux blancs. Antoine Samuel a tout tenté pour garder le fort, mais ses 45 arrêts n’ont pas été suffisants pour le Drakkar.

Sea Dogs 1 Olympiques 2

Alexandre Landreville a brisé l’égalité en première période et les Olympiques de Gatineau ont tenu le coup pour battre les Sea Dogs de Saint-Jean 2-1.

Landreville a permis aux Olympiques (13-10-4) de prendre les devants 2-1 à 13:45 du premier tiers. Pier-Olivier Lacombe avait nivelé le pointage quelques minutes auparavant.

Ostap Safin a rapidement fait bouger les cordages pour les Sea Dogs (7-15-6), qui n’ont pas été en mesure de se distancer.

Tristan Bérubé a signé la victoire en vertu de 23 arrêts pour les Olympiques. Matthew Williams a alloué deux buts sur 29 lancers devant la cage des Sea Dogs.