DENVER — Brian Boyle a marqué le but vainqueur en troisième période et les Devils du New Jersey ont défait l’Avalanche du Colorado 2-1, vendredi soir.

Boyle a brisé une égalité de 1-1 grâce à son quatrième but de la campagne. Il a poussé un retour de lancer dans le filet lors d’un avantage numérique, à 13:11 du troisième engagement.

Jesper Bratt a ajouté un but et une mention d’aide pour les Devils, qui ont gagné lors du premier match du défenseur Sami Vatanen avec sa nouvelle équipe. Cory Schneider a bloqué 22 tirs dans la victoire.

Vatanen a été acquis des Ducks d’Anaheim jeudi. Les Devils ont transigé les attaquants Adam Henrique et Joseph Blandisi pour avoir ses services. Vatanen a joué pendant 22:47 contre l’Avalanche.

J.T. Compher a enfilé l’aiguille pour l’Avalanche, qui a vu son gardien Semyon Varlamov repousser 19 rondelles.

Les Devils ont pris les devants 1-0 quand le défenseur de l’Avalanche Nikita Zadorov a commis un revirement près de son filet. Bratt s’est emparé de la rondelle et il a trompé la vigilance de Varlamov.

Compher a permis à l’Avalanche de répliquer un peu plus de trois minutes après le but de Bratt. Il a sauté sur un retour pour niveler la marque en avantage numérique.