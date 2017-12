TORONTO — La guerre psychologique s’est amorcée, à l’aube de la finale de la Coupe MLS, et l’entraîneur-chef du Toronto F.C., Greg Vanney, a jeté de l’huile sur le feu en disant que la route des Sounders de Seattle a été plus facile que celle de son équipe.

Même s’il a avoué que les Sounders formaient la meilleure équipe de l’Association Ouest, Vanney a déclaré que les matchs de séries de l’Ouest qu’il a vus «n’étaient pas aussi intenses et rapides que ceux de l’Est. Ce sera intéressant parce que je n’ai pas l’impression qu’ils ont fait face à la même intensité que nous».

Les Sounders avaient battu le Toronto F.C. en tirs de barrage lors de la finale, l’an dernier, au BMO Field. Le match revanche du 9 décembre constitue une première depuis 2011-12, alors que le Galaxy de Los Angeles et le Dynamo de Houston avaient croisé le fer deux années de suite.

Les Sounders ont blanchi les Whitecaps de Vancouver 2-0 et ensuite le Dynamo de Houston 5-0 au total des buts lors de leurs deux séries de deux duels. Vanney a toutefois noté que le Dynamo a vu un de ses joueurs écoper d’un carton rouge lors des deux matchs.

Le Toronto F.C. a quant à lui défait les Red Bulls de New York grâce aux buts à l’étranger après que la série eut terminé 2-2-2. La formation torontoise a ensuite eu le meilleur 1-0 contre le Crew de Columbus.

Les Sounders ont terminé au deuxième rang de l’Association Ouest cette saison. Ils avaient cependant 16 points de moins que le Toronto F.C., qui a remporté le titre dans l’Est. Les cinq meilleures équipes de l’Est ont d’ailleurs obtenu plus de points que les meneurs de l’Ouest, les Timbers de Portland.

Les Sounders ont montré une fiche de 2-5-4 contre l’Est cette saison, dont une défaite de 1-0 contre les Torontois. Le TFC a pour sa part revendiqué un dossier de 7-1-3 contre l’Ouest.

La troupe de Seattle a toutefois blanchi ses adversaires lors de ses six dernières parties, soit lors des 542 dernières minutes. Le dernier but concédé remonte au 1er octobre, contre l’Union de Philadelphie, lors de la dernière défaite des Sounders.

«Ils forment une bonne équipe défensive, a dit Vanney. Je ne leur enlève rien. Stefan Frei a connu une très belle saison et c’est un excellent gardien. Ils ont de bons défenseurs aussi. Malgré tout, je crois que les équipes étaient impuissantes contre eux et quand tu joues avec un joueur en plus, c’est évident que l’opposition ne pourra pas créer beaucoup d’occasions.»

Les Sounders ont tout de même le mérite de ne pas avoir accordé un but en séries à leurs six derniers matchs, incluant la finale de la Coupe MLS contre le Toronto F.C., et leur séquence de 647 minutes est la plus longue de l’histoire des éliminatoires de la MLS.

Le TFC espère avoir les mêmes succès que lors de leur victoire de 1-0 à Seattle, le 6 mai. À ce moment, il n’y avait que cinq partants dans sa formation de départ, mais il avait tout de même trouvé un moyen de l’emporter grâce à un penalty de Jozy Altidore.

Altidore n’était pas à l’entraînement samedi, lui qui poursuit sa guérison d’une blessure à la cheville subie mercredi, lors d’un gain contre le Crew.

Vanney a toutefois confiance qu’il sera prêt à jouer à temps.