LAKE LOUISE, Alb. — L’Américaine Mikaela Shiffrin a remporté une première descente en Coupe du monde de ski alpin, samedi, à Lake Louise, en Alberta.

À seulement sa quatrième descente, la championne olympique et du monde en titre en slalom a dévalé la piste en un temps de 1:27,55.

«J’apprends à développer un aspect mental afin de bien affronter mes descentes en ski alpin et à skier de la façon dont je le souhaite», a expliqué l’athlète de 22 ans.

L’Allemande Viktoria Rebensberg a terminé au deuxième échelon grâce à un chrono de 1:27,68 tandis que la Suisse Michelle Gisin a conclu l’épreuve au troisième rang, en vertu d’un temps de 1:27,72.

«C’est la première fois que je viens à Lake Louise. Je dois avouer que j’aime beaucoup cet endroit. C’est à couper le souffle, a raconté Gisin. En un an, je me suis vraiment améliorée et d’avoir la chance de grimper sur le podium aujourd’hui, c’est fantastique.»

Après avoir chuté vendredi, l’Américaine Lindsey Vonn s’est emparée de la 12e position.

«Je crois que j’avais de la difficulté à faire confiance à mon genou aujourd’hui, a affirmé Vonn. Il est très enflé et visiblement il m’en a voulu. Je vais aller mettre de la glace maintenant et avec un peu de chance, ça ira mieux.»

Roni Remme a été la meilleure Canadienne grâce à une 42e place (1:30,41). Ses compatriotes Stefanie Fleckenstein (1:30,80) et Mikaela Tommy (1:31,78) ont respectivement pris les 46e et 47e rangs.

Une panne d’électricité sur la montagne a causé la fermeture des pistes publiques, car les remonte-pentes ne fonctionnaient plus. Les athlètes ont dû être transportées à l’arrière d’une dameuse jusqu’au haut de la piste.

Les dames ont entamé la descente 460 mètres plus bas que l’épreuve du vendredi. La course a été retardée de une heure 15 minutes. Le super-G devrait se dérouler comme prévu, dimanche.

«C’était très bizarre évidemment, mais je dois féliciter l’organisation de Lake Louise pour avoir été en mesure de mettre sur pied l’événement, a mentionné Vonn. Ils ont fait un effort important.»

La course écourtée a été avantageuse pour Shiffrin, qui s’était classée troisième lors de la descente vendredi.

«C’était étrange, mais lorsqu’ils nous ont dit qu’ils allaient déplacer la course plus bas, c’était une bonne nouvelle pour moi, parce que je ne suis pas la plus rapide sur les surfaces plus plates, a avoué l’Américaine. Hier, j’ai été dominante lors de la partie plus basse du parcours, qui est plus technique.»