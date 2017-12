SHAWINIGAN, Qc — Alexis Lafrenière a amassé quatre points, dont deux buts, aidant l’Océanic de Rimouski à vaincre les Cataractes de Shawinigan 6-4, samedi, pour remporter une cinquième victoire consécutive.

Pour une deuxième fois au cours de ses quatre derniers matchs, Lafrenière, qui a été le tout premier choix du dernier repêchage de la LHJMQ, a obtenu quatre points. Il en totalise 31, dont 15 buts, en 22 parties cette saison.

Dmitry Zavgorodniy et Mathieu Bizier ont récolté un but et une mention d’assistance chacun. Samuel Dove-McFalls et Chase Stewart ont aussi touché la cible pour l’Océanic, qui s’est hissé au premier rang du classement général du circuit Courteau.

Vasily Glotov et Samuel Asselin ont tous deux trouvé le fond du filet à deux occasions pour les Cataractes, qui ont perdu leurs quatre dernières parties et qui occupent le 18e et dernier rang de la ligue.

Colten Ellis a profité de l’appui de son attaque pour signer une 11e victoire cette saison, lui qui a stoppé 17 tirs pour l’Océanic. Mikhail Denisov a pour sa part alloué cinq buts sur 34 lancers pour les Cataractes.

Islanders 3 Remparts 2 (Fus.)

Sam King et Sullivan Sparkes ont enfilé l’aiguille en tirs de barrage et les Islanders de Charlottetown ont défait les Remparts de Québec 3-2.

King et Sparkes ont coup sur coup battu le gardien des Remparts Dereck Baribeau alors que Matthew Welsh se dressait devant les deux tentatives de l’équipe locale.

Keith Getson et Thomas Casey avaient permis aux Islanders de prendre les devants 2-0 après 40 minutes, mais Luke Kirwan et Olivier Mathieu ont répliqué pour les Remparts, lors de la troisième période.

Outre ses deux arrêts en fusillade, Welsh a bloqué 31 tirs devant la cage des Islanders. Baribeau a réalisé 32 arrêts pour les Remparts.

Phoenix 4 Drakkar 3

Yaroslav Alexeyev a couronné la remontée de son équipe en faisant bouger les cordages au troisième vingt et le Phoenix de Sherbrooke est venu de l’arrière pour l’emporter 4-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Alexeyev a profité d’un avantage numérique pour donner une priorité de 4-3 au Phoenix, qui a tenu le coup pour demeurer invaincu en temps réglementaire à ses huit derniers matchs. Nicolas Poulin, Samuel Poulin et Hugo Roy ont aussi noirci la feuille de pointage.

Le Drakkar avait pris les devants 3-1 au deuxième engagement grâce à des buts de Xavier Bouchard, Nathan Légaré et Gabriel Fortier. Les hommes de Martin Bernard n’ont toutefois pas été en mesure de conserver cette avance, allouant deux buts avant la fin de la période.

Brendan Cregan n’a pas connu la défaite à ses quatre derniers départs et il a effectué 20 arrêts entre les poteaux du Phoenix. Son vis-à-vis chez le Drakkar, Antoine Samuel, a tout tenté pour aider son équipe à amasser au moins un point, mais ses 44 arrêts n’ont pas été suffisants.

Foreurs 2 Mooseheads 4

Les Mooseheads de Halifax ont inscrit les quatre premiers buts du match et ils n’ont pu regardé derrière pour finalement triompher 4-2 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Otto Somppi, Arnaud Durandeau et Filip Zadina ont marqué en première période et Walter Flower a ajouté un filet en deuxième pour donner une avance confortable aux Mooseheads. Ils ont gagné leurs deux derniers matchs.

David Henley et Yan Dion ont touché la cible au dernier tiers, mais c’était déjà trop tard pour les Foreurs, qui se sont inclinés lors de leurs trois dernières parties.

Alexis Gravel a bloqué 32 des 34 rondelles dirigées vers lui et il a enregistré une première victoire pour les Mooseheads depuis le 21 octobre. Etienne Montpetit a cédé quatre fois sur 31 tirs du côté des Foreurs.

Huskies 4 Wildcats 2

Mathieu Boucher a marqué le but vainqueur en début de troisième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont résisté à une poussée des Wildcats de Moncton pour gagner 4-2.

Patrik Hrehorcak, Félix Bibeau et Boucher ont trouvé le fond du filet pour procurer une avance de 3-0 aux Huskies, mais les Wildcats ont réduit l’écart à 3-2 avant que Taylor Ford inscrive le but d’assurance.

Nicholas Welsh et Anderson MacDonald ont tous deux obtenu un but et une mention d’assistance pour les Wildcats, qui ont perdu leurs sept derniers matchs.

Samuel Harvey a été efficace devant le filet des Huskies et il a stoppé 20 lancers. Matthew Waite a réussi une belle prestation pour les Wildcats, réalisant 35 arrêts, mais son équipe ne l’a pas récompensé en créant l’égalité au troisième engagement.

Sea Dogs 2 Voltigeurs 7

Nicolas Guay a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Sea Dogs de Saint-Jean 7-2.

Guay a sonné la charge avec deux buts en avantage numérique en première période et les Voltigeurs ont ouvert les écluses par la suite. Morgan Adams-Moisan, Robert Lynch, Cédric Desruisseaux et Nicolas Desgroseilliers ont ajouté un but pour propulser leur formation à égalité au premier rang du classement général de la LHJMQ.

Ostap Safin et William Poirier n’ont pas pu empêcher les Sea Dogs de subir un deuxième revers consécutif.

Derrière son attaque dévastatrice, Olivier Rodrigue a effectué 22 arrêts pour ajouter la victoire à sa fiche. À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Sea Dogs Matthew Williams a accordé sept buts sur 39 tirs.