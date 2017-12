WASHINGTON — Alex Ovechkin a enfilé son 218e but en avantage numérique et les Capitals de Washington ont poursuivi leur domination face à Sergei Bobrovsky et les Blue Jackets de Columbus en vertu d’un gain de 4-3, samedi soir.

Brett Connolly, Alex Chiasson et Evgeny Kuznetsov ont touché la cible du côté des Capitals, qui ont mis la main sur cinq victoires en sept rencontres. Braden Holtby a bloqué 32 des 35 rondelles dirigées vers lui, dont 16 en troisième période, lors d’un duel entre deux anciens récipiendaires du trophée Vézina.

Bobrovsky a alloué quatre buts en 23 tirs, encaissant une 12e défaite en 18 affrontements face aux Capitals. Connolly, Chiasson et Kuznetsov ont été les 12e, 13e et 14e joueurs à déjouer Bobrovsky depuis le début de la saison 2015-16.

Artemi Panarin, Matt Calvert et Zach Werenski ont répliqué du côté des Blue Jackets, qui semblaient minés à la fin du deuxième engagement, eux qui ont disputé deux matchs en autant de soirs.

Ovechkin a poursuivi sa conquête des sommets dans la LNH. Il a dépassé Jaromir Jagr et Mike Gartner et s’est hissé au 10e rang de l’histoire de la LNH grâce à son 218e but en avantage numérique, en plus de rejoindre Mark Recchi au 20e rang des joueurs ayant marqué le plus de buts (577).