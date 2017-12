PITTSBURGH — Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont tous deux amassé un but et une aide, menant les Penguins de Pittsburgh vers une victoire de 5-1 aux dépens des Sabres de Buffalo, samedi soir.

Crosby a marqué son 12e but de la campagne, trouvant le fond du filet pour une cinquième partie de suite. Il a obtenu un point lors de 27 de ses 29 dernières rencontres contre les Sabres, soit depuis le 29 décembre 2007. Malkin, qui est revenu au jeu vendredi après avoir raté quatre matchs, a inscrit son huitième but de la saison.

Phil Kessel, Patric Hornqvist et Carl Hagelin ont aussi fait bouger les cordages pour les Penguins, qui montrent un dossier de 14-0-1 lors de leurs 15 derniers duels contre les Sabres, incluant une séquence de huit victoires à domicile. Les Penguins n’ont pas perdu à leurs quatre derniers matchs.

Jason Pominville a permis aux Sabres d’éviter l’affront d’être blanchis pour une autre fois. Ils n’avaient pas marqué lors de leurs trois dernières parties.

Tristan Jarry, qui avait réussi son premier blanchissage en carrière dans la LNH la veille, contre les Sabres, a stoppé 32 lancers. Jarry remplace Matt Murray, qui a subi une blessure au bas du corps lundi.

Les Sabres ont perdu 11 de leurs 12 derniers matchs et Pominville a mis fin à leur séquence de 232 minutes et neuf secondes sans but. Chad Johnson a repoussé 24 rondelles dans la défaite.