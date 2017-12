TAMPA, Fla. — Tyler Johnson a fait vibrer les cordages à deux reprises en troisième période pour mettre un terme à sa séquence de 15 matchs sans but et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sharks de San Jose 5-2, samedi soir.

Nikita Kucherov, deux fois, et Cory Conacher ont également fait retentir la sirène pour le Lightning, qui a perdu quatre de ses six dernières rencontres. Andrei Vasilevskiy a bloqué 25 tirs. Kucherov a été l’auteur d’un des quatre buts inscrits par la troupe de Jon Cooper au troisième engagement, son 19e filet de la saison. Il n’avait pas récolté de but lors de ses six derniers matchs.

Après que Johnson eut inscrit un but du revers en avantage numérique, à 1:39 du début de la troisième période, le centre a porté la marque à 3-1, grâce au rebond accordé par Martin Jones, qui avait d’abord bloqué le tir de Victor Hedman qui s’était présenté seul devant lui.

Barclay Goodrow et Justin Braun ont déjoué Vasilevskiy, tandis que Jones a repoussé 38 rondelles, après avoir manqué deux rencontres en raison d’une blessure au bas du corps.