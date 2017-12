GLENDALE, Ariz. — Scott Wedgewood a bloqué 26 lancers pour enregistrer un premier jeu blanc cette saison, menant les Coyotes de l’Arizona vers une victoire de 5-0 aux dépens des Devils du New Jersey, samedi soir.

Derek Stepan a amassé un but et une mention d’assistance tandis que Jason Demers, Jordan Martinook, Alex Goligoski et Dylan Strome ont aussi enfilé l’aiguille pour les Coyotes, qui ont mis un terme à une séquence de trois revers.

Kevin Connauton et Christian Fischer ont tous les deux été complices des deux réussites des Coyotes, qui ont gagné en temps réglementaire à domicile pour une première fois cette saison.

Keith Kinkaid a conclu la rencontre avec 22 arrêts pour les Devils, qui ont amorcé la soirée avec la meilleure fiche de la LNH à l’étranger (9-2-2).

Wedgewood remplaçait Antti Raanta, qui est blessé, et il se mesurait à son ancienne équipe pour une première fois depuis que les Devils l’ont échangé aux Coyotes au mois d’octobre.

Demers a donné le ton en faisant scintiller la lumière rouge dès la 34e seconde de jeu. Pour un troisième départ consécutif, Kinkaid a alloué un but lors de la première minute de jeu.