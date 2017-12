WINNIPEG — Les Jets de Winnipeg passent un peu inaperçus, mais Mark Scheifele ne va pas s’en faire avec ça.

Les manchettes sont davantages consacrées aux succès des Leafs ou aux déboires des Oilers. Pendant ce temps, les Jets ont cheminé jusqu’au premier rang de l’Ouest, forts d’un dossier de 16-6-4.

«Ce qui importe c’est de gagner ou d’arracher un point, a dit Scheifele. Être ignorés ou louangés, ça ne nous dérange pas. Nous allons continuer de mener nos affaires à notre façon.»

L’Ontarien de 24 ans a fourni sept points à ses trois derniers matches, où les Jets ont accumulé cinq points. Scheifele mène Winnipeg avec 13 buts et 32 points.

Dimanche soir, les Jets seront en quête d’un sixième gain de suite à la maison, avec les Sénateurs d’Ottawa comme visiteurs. Pendant cette séquence, ils ont récolté une moyenne de cinq buts par match.

Les Jets ont perdu leurs deux premiers matches de la saison (7-2 et 6-3) mais depuis, leur seule autre séquence de deux revers de suite a donné deux points, les défaites étant subies en prolongation, à la fin octobre.

Connor Hellebuyck compte déjà 14 victoires, et sa moyenne de 2,43 le classe au neuvième rang de la ligue à ce chapitre.

Mathieu Perreault rend dynamique le quatrième trio avec six buts et 11 points. Revenu le 16 novembre après avoir raté 12 matches à cause d’une blessure au genou, il excelle en compagnie de Matt Hendricks et Joel Armia.

«Nous amassons une bonne part de buts et ça enlève beaucoup de pression à nos meilleurs joueurs, a résumé le Québécois de 29 ans. Mais nos meilleurs éléments sont aussi très productifs. Et quand un peu tout le monde contribue un soir ou un autre, ça vous fait gagner plus souvent qu’autrement.»

Les joueurs sont quand même conscients qu’il ne faut pas trop s’emporter.

«Nous sommes confiants, mais nous ne perdons pas trop de temps à nous féliciter, a dit Bryan Little. C’est bien plaisant en ce moment, mais nous savons qu’il y a encore beaucoup de hockey à jouer.»

Après le match de dimanche, les Jets vont amorcer un séjour à l’étranger qui les mènera à Detroit, Sunrise et Tampa, de mardi à samedi.