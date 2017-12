GYOR, Hongrie — Le sabreur Shaul Gordon a réussi à s’immiscer parmi les 16 premiers avec une 15e place à la Coupe du monde d’escrime, dimanche.

Le Sud-Coréen Hwang Byung-yul a battu le Montréalais 15-10. Plus tôt dans la journée, dans les tableaux principaux, Gordon a éliminé le Français Arthur Zatko (15-10) et le Hongrois Miklos Pech (15-12).

Vendredi, dans les préliminaires, il a défait tour à tour l’Australien Nicholas Pastore (15-8) et le Belge Arne De Ridder (15-6).

Le Sud-Coréen Oh Sanguk a gagné l’or et le Russe Veniamin Reshetnikov l’argent, tandis que les Français Vincent Anstett et Bolade Apithy ont fini troisièmes.

Le Lavallois Farès Arfa a pris le 81e rang. Les autres Canadiens en lice étaient Philip Pitura et Ethan Wang, 189e et 194e.

En équipe, les quatre représentants du pays ont signé une 15e place. Le trio a gagné 45-36 contre la Colombie, avant de s’incliner 45-19 face aux Russes. Au podium ont accédé la Corée du Sud (or), l’Italie (argent) et la Hongrie (bronze).

Au Grand Prix de Turin, le fleurettiste Maximilien Van Haaster, de Montréal, a fini 44e. Également en action, les Canadiens Eli Schenkel et Sean Grant ont fini aux 113e et 179e rangs.

Du côté féminin, la Montréalaise Ariane Bilodeau a conclu au 148e rang. Eleanor Harvey (34e) et Kelleigh Ryan (124e) y étaient aussi pour le Canada.

La Russe Inna Deriglazova a remporté l’or devant trois Italiennes, Alice Volpi (argent), Valentina De Costanzo (bronze) et Arianna Errigo (bronze).