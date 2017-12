BOISBRIAND, Qc — Alex Barré-Boulet a joué les héros à 1:38 de la prolongation et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue de l’arrière pour l’emporter 5-4 aux dépens des Tigres de Victoriaville, dimanche.

Barré-Boulet, qui a connu sa deuxième soirée de quatre points de suite, a profité d’un deux contre un pour tromper la vigilance de Tristan Côté-Cazenave du côté du bloqueur. Il a amassé au moins un point lors d’un 18e match consécutif pour se hisser au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Barré-Boulet a d’ailleurs été à l’origine de cette remontée dramatique de l’Armada dans les deux dernières minutes de la troisième période. Il a obtenu une aide sur le but de Joël Teasdale avant de créer l’égalité en sautant sur un retour de lancer d’Alexandre Alain. Les deux buts ont été inscrits en l’espace de 28 secondes.

Luke Henman et Maxime Collin ont aussi fait bouger les cordages pour l’Armada, qui a gagné une deuxième partie de suite et qui est revenue au premier rang du classement général de la LHJMQ, à égalité avec trois équipes.

Jérémie Beaudin, Ivan Kosorenkov, Vitalii Abramov et Jimmy Huntington ont répliqué pour les Tigres, qui ont laissé filer des avances de 3-0 et 4-2. La difficile saison des Tigres se poursuit alors que plusieurs observateurs les voyaient se battre pour le premier échelon de la ligue. Ils occupent actuellement la 13e position.

Francis Leclerc a bloqué 26 tirs pour l’Armada et il s’est dressé pendant que sa troupe remontait la pente. Côté-Cazenave a alloué cinq buts sur 30 lancers entre les poteaux des Tigres.

Wildcats 3 Titan 6

Jeffrey Truchon-Viel a enregistré un tour du chapeau et le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Wildcats de Moncton 6-3.

Truchon-Viel a inscrit un but lors de chaque période, dont deux en avantage numérique. Jordan Maher a amassé un but et trois aides tandis que Noah Dobson a ajouté un but et une mention d’assistance pour le Titan, qui ont gagné un deuxième match de suite. Ethan Crossman a aussi enfilé l’aiguille.

Julien Tessier, avec deux réussites, et Jeremy McKenna, qui a marqué une fois, ont été les meilleurs offensivement pour les Wildcats grâce à trois points. Les Wildcats ont perdu leurs huit dernières parties.

Reilly Pickard a stoppé 28 tirs devant le filet du Titan tandis que Mark Grametbauer a cédé six fois sur 39 lancers, pour les Wildcats.

Foreurs 2 Screaming Eagles 4

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont marqué trois buts sans riposte au deuxième engagement pour battre les Foreurs de Val-d’Or 4-2.

Phélix Martineau, Egor Sokolov et Peyton Hoyt ont touché la cible pour procurer une avance de 3-1 aux Screaming Eagles, qui n’ont pas subi la défaite à leurs deux derniers matchs. Hoyt a ajouté un but d’assurance en fin de troisième période.

Mathieu Nadeau et Ivan Kozlov ont répliqué pour les Foreurs, qui se sont inclinés lors de leurs quatre dernières parties.

Kyle Jessiman a connu une rencontre plutôt tranquille, repoussant 21 rondelles pour les Screaming Eagles. À l’autre bout de la patinoire, Etienne Montpetit a bien tenté de garder le fort, effectuant 39 arrêts pour les Foreurs.

Sea Dogs 3 Remparts 2 (Fus.)

Anthony Boucher a été le seul à trouver le fond du filet en tirs de barrage et les Sea Dogs de Saint-Jean ont défait les Remparts de Québec 3-2.

Dès le premier tir de la fusillade, Boucher a déjoué Dereck Baribeau et les Remparts n’ont pas été en mesure de créer l’égalité.

En temps réglementaire, Kevin Gursoy et Robbie Burt avaient marqué coup sur coup pour les Sea Dogs, mais Tomas Dajcar et Philipp Kurashev ont aidé les Remparts à niveler le pointage.

Alex D’Orio a été très solide devant la cage des Sea Dogs et il a bloqué 34 lancers à son premier départ depuis le 10 novembre. Il en a profité pour mettre fin à une séquence de 12 défaites. Baribeau a été parfait sur 33 tirs, lui qui était venu en relève à Olivier Chalifour, qui a accordé les deux buts des visiteurs.

Phoenix 4 Saguenéens 2

Une poussée de quatre buts du Phoenix de Sherbrooke a été suffisante pour que l’équipe vienne à bout des Saguenéens de Chicoutimi au compte de 4-2.

Zachary Lavigne et Jérémy Groleau avaient propulsé les Saguenéens en avant 2-0, mais la troupe de Sherbrooke a par la suite ouvert les écluses.

Evan MacKinnon, à deux reprises, Benjamin Tardif et Marek Zachar ont fait bouger les cordages pour le Phoenix, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses huit derniers matchs. Thomas Grégoire, Samuel Poulin et Félix Robert ont tous les trois récolté deux aides dans la victoire.

Evan Fitzpatrick a gardé le fort pendant que le Phoenix retrouvait son attaque et il a réalisé 29 arrêts. Le gardien recrue Alexis Shank a conclu la rencontre avec 22 arrêts pour les Saguenéens.

Océanic 0 Olympiques 3

Mathieu Bellemare a stoppé 25 rondelles et les Olympiques de Gatineau ont blanchi l’Océanic de Rimouski 3-0.

Bellemare a signé un deuxième jeu blanc cette saison. Il a été appuyé par les buts d’Anthony Beauchamp, Alex Breton et Anthony Gagnon. Les Olympiques sont invaincus en temps réglementaire à leurs six derniers matchs.

L’Océanic a vu sa séquence de cinq victoires prendre fin. L’équipe occupe toujours le premier rang du classement général de la LHJMQ, à égalité avec trois autres formations.

Jimmy Lemay a donné deux buts sur 22 tirs devant la cage de l’Océanic.

Islanders 4 Cataractes 1

Pascal Aquin a marqué deux buts pour mener les Islanders de Charlottetown vers une victoire de 4-1 contre les Catactes de Shawinigan.

Alors que les Cataractes avaient pris les devants au premier tiers, Aquin a inscrit deux buts avant que les deux équipes retraitent au vestiaire. Gregor MacLeod et Sullivan Sparkes ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Islanders.

Cameron Askew a été l’unique buteur des pauvres Cataractes, qui ont perdu leurs cinq dernières parties et qui occupent le dernier rang du circuit Courteau.

Matthew Welsh a connu un bon départ pour les Islanders et il a effectué 34 arrêts. Le gardien recrue Lucas Fitzpatrick a bien voulu aider les Cataractes à mettre fin à leur vilaine séquence, mais ses 32 arrêts n’ont pas été suffisants.