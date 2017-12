OAKLAND, Calif. — Marshawn Lynch a réussi un touché de 51 verges et il a franchi le plateau des 100 verges au sol pour une première fois cette saison, menant les Raiders d’Oakland vers une victoire de 24-17 aux dépens des Giants de New York, dimanche.

Les Raiders (6-6) ont surmonté les absences des receveurs Michael Crabtree, suspendu, et Amari Cooper, blessé, pour gagner deux matchs de suite pour une première fois depuis les deux premières semaines d’activités. Ils se retrouvent maintenant à égalité au premier rang de la section Ouest de l’Association Américaine, avec les Chiefs de Kansas City et les Chargers de San Diego.

Les Giants (2-10) disputaient un premier match en 13 ans sans que leur quart Eli Manning soit le partant. Geno Smith lui a été préféré et il échappé le ballon deux fois avant de réussir une passe de touché à Evan Engram, au quatrième quart.

Manning a vu sa séquence de 210 départs en saison s’arrêter. Il a été spectateur sur les lignes de côté pour une première fois depuis le 14 novembre 2004.

Smith a complété 21 de ses 34 passes pour des gains aériens de 212 verges.

Lynch a réussi son meilleur match depuis qu’il a mis fin à sa retraite pour se joindre à l’équipe de sa ville. Il a amassé 101 verges en 17 courses. Sa course de 51 verges lors de la première séquence à l’attaque des Raiders a placé sa troupe en avant et sa réception de 21 verges au quatrième quart a mis la table pour une course de neuf verges de DeAndre Washington pour un touché qui faisait 17-7.

Derek Carr a par la suite orchestré la série offensive qui a mis le match hors de portée, rejoignant Cordarrelle Patterson sur 59 verges avant que Johnny Holton réussisse un touché de neuf verges. Derek a conclu la rencontre avec des gains de 287 verges. Il a complété 22 de ses 36 passes.