CARSON, Calif. — Philip Rivers a récolté des gains de 344 verges par la passe et a rejoint Keenan Allen pour un touché au troisième quart pour propulser les Chargers de Los Angeles au sommet de la section Ouest de l’Association américaine en vertu d’un gain de 19-10 face aux Browns de Cleveland, dimanche.

Les Browns n’ont toujours pas de gain à leur actif depuis le début de la saison.

Allen a réalisé 10 attrapées pour une récolte totale de 105 verges de gains par la voie des airs et s’est imposé pour une troisième rencontre consécutive avec les Chargers (6-6), qui ont remporté six de leurs huit derniers matchs. La troupe d’Anthony Lynn partage le premier rang avec les Raiders d’Oakland et les Chiefs de Kansas City, qui connaissent beaucoup de difficultés, avec quatre matchs restants au calendrier régulier.

Le nouveau botteur Travis Coons a réussi quatre placements face aux Browns (0-12), qui ont mis la main sur leur seule victoire en 30 matchs le 24 décembre dernier, une victoire de 20-17 face aux Chargers, alors situés à San Diego.

Les Browns ont amorcé le quatrième quart tirant de l’arrière 19-7 et Zane Gonzalez a réalisé un botté de placement de 35 verges.

Josh Gordon a capté quatre ballons pour des gains de 84 verges à son premier match dans la NFL depuis 2014 avec les Browns. Le receveur a été suspendu par la ligue plus de deux saisons et demie pour avoir violé la politique de la NFL sur les substances interdites à plusieurs reprises, mais a reçu un pardon conditionnel du commissaire de la ligue Roger Goodell le mois dernier.

DeShone Kizer a obtenu 215 verges par les voies aériennes et a repéré la recrue David Njoku sur 28 verges pour un majeur.

Les Browns affichent un rendement de 1-27 sous les ordres de l’entraîneur Hue Jackson. Il leur reste quatre matchs pour éviter de devenir la cinquième équipe de l’histoire de la NFL à demeurer sans victoire.