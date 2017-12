WINNIPEG — Connor Hellebuyck a repoussé 21 tirs afin de réaliser son premier blanchissage de la saison, le capitaine Blake Wheeler a récolté un but et trois mentions d’assistance et les Jets de Winnipeg ont écrasé les Sénateurs d’Ottawa 5-0, dimanche.

Cette victoire permet aux Jets de consolider leur avance au sommet de l’Association ouest avec une fiche de 17-6-4. Grâce à ses 38 points, la troupe de Paul Maurice se trouve également à égalité avec le Lightning de Tampa Bay au premier rang du circuit Bettman.

Les compagnons de trio de Wheeler, le centre Mark Scheifele et l’ailier Mathieu Perreault, ont également sonné la charge. En remplacement de Kyle Connor, qui a été laissé de côté en raison d’une blessure non dévoilée, Perreault a été muté à la gauche de Scheifele pour compléter le premier trio.

Patrick Laine et Tyler Myers ont complété la marque pour les Jets, qui ont prolongé à six leur séquence de victoires au Bell MTS Place (10-2-1). Ils sont également invaincus en temps réglementaire à leurs dix dernières rencontres à domicile (9-0-1).

Perreault et Dustin Byfuglien ont tous les deux récolté deux aides. Scheifele s’est fait complice de Wheeler, lui qui a récolté au moins un point lors de ses quatre derniers matchs. Lors de cette séquence, il a obtenu trois buts et six aides.

Mike Condon a amorcé la rencontre devant la cage des Sénateurs (9-10-6), mais a cédé sa place à Crag Anderson au début de la deuxième période, après avoir accordé un cinquième but en 22 tirs. Anderson a par la suite réalisé 27 arrêts. Les Jets ont atteint un sommet depuis le début de la saison en obtenant 50 tirs au but.