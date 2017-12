HAMILTON — June Jones sera de retour à la tête des Tiger-Cats de Hamilton.

Kent Austin, le vice-président aux opérations football de l’équipe, a annoncé lundi que l’entraîneur-chef perdrait son étiquette intérimaire et demeurerait en poste.

Jone s’était joint aux Ti-Cats comme adjoint à l’entraîneur-chef le 2 août dernier, avant d’être promu 22 jours plus tard.

Les Tiger-Cats ont compilé une fiche de 6-4 après que Jones eut pris les rênes en remplacement d’Austin, qui n’avait pu faire mieux qu’un dossier de 0-8.

Sous ses ordres, les Tiger-Cats sont devenus une puissance en attaque. Il s ont inscrit le plus de points (295), récolté le plus de verges (4071, soit 3081 par la passe et 1149 au sol — également deux sommets), marqué le plus de touchés offensifs (28) et de touchés par la course (13) et obtenu le plus de premiers essais (226). Ils ont aussi occupé la deuxième place avec une moyenne de 29,5 points par match, tout en ne commettant que 13 revirements, le plus faible total du circuit Ambrosie.

Défensivement, les Ti-Cats ont été les meilleurs face au jeu au sol, avec une moyenne de 73,4 verges concédées par match, pour les sacs (33), les échappés provoqués (13) et les passes rabattues (38). Au cours des 10 dernières rencontres, ils ont terminé deuxièmes pour les interceptions (12) et les verges totales allouées par match (335,5).

Jones a été entraîneur-chef pendant plus de 20 ans, dont dans la NCAA et la NFL, avec les Chargers de San Diego (par intérim, en 1998) et les Falcons d’Atlanta (1994-96).