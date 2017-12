TORONTO — L’ancien analyste de baseball du réseau de télévision Sportsnet, Gregg Zaun, présente ses excuses pour «tout préjudice ou toute détresse» que ses commentaires ont pu causer à ses collègues féminines.

Les «excuses» — publiées lundi par son avocat de Toronto, Stuart Ducoffe — surviennent quatre jours après son congédiement pour ce que Sportsnet a qualifié de «comportement et commentaires inappropriés».

Sportsnet a reçu des plaintes de plusieurs employées au sujet du comportement de Zaun.

Zaun a précisé qu’il a procédé à «une sérieuse introspection» et accepte la responsabilité pour «le mal causé par mon langage.»

Le congédiement de Zaun arrive à un moment où les allégations de harcèlement sexuel sont répandues dans l’industrie cinématographique, la politique et les salles de presse et impliquent des personnalités connues comme le producteur Harvey Weinstein, le commentateur Charlie Rose et l’animateur de l’émission «Today» Matt Lauer.

L’ancien receveur des Blue Jays de Toronto a commencé une carrière à temps partiel dans le monde des communications avec Sportsnet après la saison 2006. Il a d’abord signé un contrat de deux ans comme analyste en studio avec Sportsnet en 2011 et a continué à travailler pour le réseau jusqu’à son congédiement.