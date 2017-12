ORCHARD PARK, N.Y. — Le quart des Bills de Buffalo Tyrod Taylor s’est blessé au tendon patellaire du genou gauche et son statut est incertain pour le prochain match de l’équipe, dimanche, contre les Colts d’Indianapolis.

L’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, a indiqué que l’état de santé de Taylor était réévalué quotidiennement et qu’il sera le partant s’il était capable de jouer cette semaine. McDermott a mentionné à The Associated Press que le genou de Taylor était très endolori et que la blessure s’était aggravée lorsqu’il a continué à jouer, dimanche dernier, lors de la défaite de 23-3 aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

McDermott a dit aux journalistes qu’il allait avoir une meilleure idée de l’état de santé de Taylor lorsque l’équipe retournera à l’entraînement, mercredi.

Taylor s’est blessé lors du premier jeu offensif de sa troupe, mais il a poursuivi la partie jusqu’à la première minute du quatrième quart avant d’être remplacé par la recrue Nathan Peterman. Taylor a toutefois approuvé de la tête une question à savoir s’il se sentait bien après le match.

Si Taylor n’est pas en mesure de jouer, les Bills se tourneront vers Peterman. Le quart recrue, sélectionné en cinquième ronde lors du dernier repêchage, a lancé cinq interceptions lors de la première demie d’un revers de 54-24 contre les Chargers de Los Angeles, il y a deux semaines.

McDermott est optimiste quant au retour au jeu du receveur Kelvin Benjamin. Ce dernier a raté les deux derniers matchs en raison d’une déchirure à un cartilage du genou droit.

Le demi de coin Tre’Davious White et le porteur de ballon Travaris Cadet ont pour leur part subi une commotion cérébrale. McDermott a ajouté que l’ailier défensif Shaq Lawson allait être à l’écart du jeu pendant une période indéterminée en raison d’une entorse à la cheville.

White était étendu sur les lignes de côté après avoir intercepté une passe de Tom Brady, à 4:50 du quatrième quart, quand le demi inséré des Patriots Rob Gronkowski a plongé sur lui avec l’épaule et à atteint l’arrière de son casque.

Gronkowski a été pénalisé sur la séquence et il a été suspendu un match, lundi après-midi.