OTTAWA — Une rencontre d’équipe pendant le Championnat canadien de curling masculin a propulsé Brad Gushue vers un titre canadien et mondial, plus tôt cette année.

Une autre rencontre a été nécessaire après une défaite d’entrée de jeu aux essais olympiques. Elle semble avoir porté ses fruits.

Gushue a enregistré une deuxième victoire consécutive, lundi, en défaisant John Morris 8-6 au Centre Canadian Tire. Cet affrontement intense a été marqué d’une sortie pour quatre points de Gushue lors du huitième bout.

Gushue a accordé trois points au troisième bout après avoir effleuré une garde, mais il a créé l’égalité dès la reprise suivante grâce à deux points. Il a nargué Morris à un certain moment au cinquième bout, il a réussi un vol et il s’en est pris à son second Brett Gallant pendant la pause de mi-match.

Gushue semblait déterminé à mener son équipe vers une victoire. Il a porté à 2-1 sa fiche tandis que Morris a glissé à 0-3.

Le quatuor de Gushue semble se ressaisir après avoir perdu 6-4 contre le Torontois John Epping, lors du dernier week-end.

Rachel Homan, d’Ottawa, a vaincu l’Ontarienne Krista McCarville 4-2, chez les dames.

Homan, la championne du monde en titre, avait le marteau au 10e bout et elle l’a bien utilisé pour inscrire un simple. Elle revendique maintenant un dossier de 2-1 alors que McCarville montre maintenant une fiche de 1-2.

Chelsea Carey, de Calgary, a battu Casey Scheidegger (2-1), de Lethbridge, dans un affrontement entre deux capitaines invaincues. Carey a marqué un point lors du bout supplémentaire et elle s’est sauvée avec une victoire de 8-7.

Carey a joint la Manitobaine Jennifer Jones à 3-0.

Dans les autres matchs de l’après-midi, le Manitobain Mike McEwen a eu le dessus 8-5 contre Epping, Reid Carruthers, de Winnipeg, a triomphé 9-5 contre le Saskatchewanais Steve Laycock et Val Sweeting, d’Edmonton, l’a emporté 10-5 contre la Torontoise Allison Flaxey.

Avant les duels de la soirée, McEwen et l’Albertain Kevin Koe constituaient les deux seuls capitaines invaincus chez les hommes (3-0).

Le champion olympique en titre, l’Ontarien Brad Jacobs, doit se mesurer à Gushue, lundi soir. Gushue a remporté la médaille d’or à Turin, en 2006.

Le tournoi à la ronde se poursuit jusqu’à vendredi et les finales sont prévues dimanche. Les deux équipes gagnantes représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang, du 9 au 25 février.