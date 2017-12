CALGARY — Hockey Canada annoncera les joueurs invités à son camp de sélection en vue du championnat du monde de hockey junior lors d’une conférence de presse à Calgary, mercredi.

Le camp de sélection de l’équipe se tiendra au Centre Meridian de St. Catharines, en Ontario, la semaine prochaine et permettra à Hockey Canada d’établir sa formation de 23 joueurs.

Ce camp comprendra deux matchs contre une équipe de joueurs étoiles universitaires, puis un match hors-concours contre le Danemark.

On s’attend au retour de sept joueurs qui ont remporté la médaille d’argent avec l’équipe l’année dernière.

Il s’agit du gardien Carter Hart (Everett), les défenseurs Jake Bean (Calgary), Kale Clague (Brandon) et Dante Fabbro (Université de Boston) et les attaquants Dillon Dube (Kelowna), Michael McLeod (Mississauga) et Taylor Raddysh (Erie).

Le championnat du monde de hockey junior sera présenté cette année à Buffalo, du 25 décembre au 5 janvier.