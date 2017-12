CALGARY — Beckie Scott se dit encouragée par la décision du Comité international olympique (CIO) de bannir la Russie des Jeux d’hiver de 2018, ne permettant qu’aux athlètes propres d’y participer sous drapeau neutre.

L’ex-fondeuse canadienne milite pour la cause antidopage depuis que sa médaille de bronze, acquise aux Jeux de Salt Lake City, en 2002, a été promue en médaille d’argent, puis d’or puisque les athlètes l’ayant devancée ont été disqualifiées ou ont échoué un test antidopage.

Le CIO a déclaré que les athlètes russes souhaitant participer aux Jeux de Pyeongchang, en Corée du Sud, devront prouver qu’ils sont complètement propres. Ils ne pourront pas porter les couleurs de la Russie et l’hymne russe ne sera pas entendu s’ils gagnent une médaille d’or.

Scott est la présidente de la commission des athlètes de l’Agence mondiale antidopage. Elle a indiqué que la décision du CIO envoie un message fort aux athlètes propres, leur signifiant qu’ils seront protégés. Elle a ajouté que si elle était des prochains JO, elle serait confiante que tous se battent sur le même pied d’égalité à la suite de cette décision.

Réaction du COC

Par ailleurs, le Comité olympique canadien a réagi par communiqué en après-midi à la décision du CIO.

«Les sanctions annoncées aujourd’hui par le Comité international olympique (CIO) sont encourageantes, et nous espérons qu’elles seront porteuses de changements positifs pour le sport propre et éthique, a déclaré sa présidente, Tricia Smith. Le COC croit fermement à l’esprit sportif. Nous sommes également convaincus que le sport propre et éthique ne connaît pas de frontières, et que les normes acceptées de tous doivent être respectées. Le sport n’est sport que si tous observent les mêmes règles.»

«Le CIO a posé un geste essentiel aujourd’hui pour trancher la question, a pour sa part ajouté Chris Overholt, chef de la direction et secrétaire général. Le Comité olympique canadien poursuit ses efforts de collaboration avec les chefs de file du Canada et du monde entier pour un sport propre.»