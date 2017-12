MONTRÉAL — Déjà blessé au bas du corps, Jonathan Drouin a été forcé de repousser d’au moins deux jours un retour potentiel au jeu après avoir ressenti un virus mardi matin.

C’est ce qu’a fait savoir l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, tout en confirmant que son attaquant vedette sera inactif contre les Blues de St. Louis, ce soir au Centre Bell.

Selon Julien, Drouin devait patiner en solitaire au Complexe sportif Bell de Brossard en matinée, pendant que ses coéquipiers bénéficiaient d’une journée de congé. Il a toutefois été invité à retourner chez lui lorsque l’équipe a constaté qu’il n’était pas dans son assiette.

Rien ne dit, par ailleurs, que Drouin aurait participé au match contre les Blues, a fait remarquer Julien, puisque ça fait déjà quelques jours qu’il n’a pas patiné avec ses coéquipiers.

Si tout va bien, a ajouté l’entraîneur-chef du Canadien, Drouin s’entraînera avec ses coéquipiers mercredi et il est possible qu’il soit prêt à reprendre sa place jeudi soir, lors de la visite des Flames de Calgary.

Malgré l’absence de Drouin lors des deux dernières rencontres, le Canadien a explosé avec des performances de six et dix buts contre les Red Wings de Detroit, jeudi et samedi.

Julien dépêchera la même formation que celle qui a rossé les Red Wings samedi, ce qui signifie que le défenseur Jeff Petry sera de la partie. Petry n’a pas participé à l’entraînement de lundi pour se soumettre à une journée de traitements.