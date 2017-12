CHARLOTTE, N.C. — Stephen Curry ratera un minimum de deux semaines d’activités après qu’un examen d’imagerie par résonance magnétique eut révélé mardi qu’il avait subi une entorse à la cheville droite.

Les Warriors de Golden State ont mentionné que l’état de santé de leur meilleur pointeur et double récipiendaire du titre de joueur le plus utile allait être réévalué dans deux semaines. Curry sera donc absent du match de mercredi soir à Charlotte, la ville où il a grandi et où l’examen IRM à eu lieu.

Curry a pilé sur le pied de E’Twaun Moore et il a atterri bizarrement sur sa cheville, lundi soir, dans les derniers instants d’une victoire de 125-115 contre les Pelicans de La Nouvelle-Orléans. Le meneur des Warriors a quitté l’amphithéâtre à l’aide de béquilles et il portait une botte orthopédique. Curry avait inscrit 31 points avant se se blesser.

Les champions en titre de la NBA ont ajouté que l’examen avait indiqué que la cheville de Curry était «stable et intacte».

Curry revendique des moyennes par match de 26,3 points, 6,6 aides et 5,1 rebonds cette saison.