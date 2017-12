COLUMBUS, Ohio — Stefan Noesen, Taylor Hall et Jesper Bratt ont tous les trois obtenu un but et une aide, Cory Schneider a stoppé 41 tirs et les Devils du New Jersey ont vaincu les Blue Jackets de Columbus 4-1, mardi soir.

Travis Zajac a aussi enfilé aiguille alors que la recrue Nico Hischier a mis la table pour deux réussites des Devils. Schneider a été sensationnel pour enregistrer une 100e victoire avec la formation du New Jersey, à sa cinquième campagne avec l’équipe.

Nick Foligno a été l’unique marqueur des Blue Jackets, qui ont perdu une deuxième partie consécutive. Sergei Bobrovsky a réalisé 32 arrêts dans la défaite. Le pire avantage numérique de la LNH a encore une fois été incapable de toucher la cible en six tentatives.

Les Devils ont ouvert le pointage quand Zajac s’est emparé d’une rondelle libre devant le filet des Blue Jackets.

Foligno a créé l’égalité tard en première période, quelques secondes après la fin d’une supériorité numérique. Il était de dos au filet, mais il a tout de même fait dévier un tir d’Oliver Bjorkstrand pour permettre aux Blue Jackets de créer l’égalité.

Schneider a gardé le fort à partir de ce moment. Hall a déjoué Bobrovsky au deuxième vingt et Noesen l’a imité avant la fin de l’engagement. Bratt a complété la marque en troisième période.