TAMPA, Fla. — Yanni Gourde a marqué deux des trois buts du Lightning de Tampa Bay tard en deuxième période et l’équipe a défait les Islanders de New York 6-2, mardi soir.

Après que les Islanders eurent dominé les 16 premières minutes du deuxième tiers, Gourde a inscrit un but en avantage numérique et il en a ajouté un à forces égales 1:34 plus tard pour procurer une avance de 4-2 au Lightning. Avant la fin de l’engagement et 50 secondes après le deuxième but de Gourde, Vladislav Namestnikov a mis le match hors de portée des Islanders.

Le Lightning a aussi obtenu des buts de la part de Brayden Point, Andrej Sustr et Chris Kunitz. Andrei Vasilevskiy a repoussé 29 rondelles pour les meneurs de la section Atlantique.

Mathew Barzal et Jordan Eberle ont répliqué pour les Islanders, qui avaient remporté huit de leurs 10 dernières parties. Thomas Greiss a stoppé 28 lancers.

Les deux buts de Sustr cette saison sont survenus lors des trois derniers matchs. Le défenseur a marqué 10 buts en 288 parties en carrière dans la LNH.