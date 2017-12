DENVER — Jack Eichel a amassé un but et deux mentions d’assistance, Evander Kane a brisé l’égalité en troisième période et les Sabres de Buffalo ont défait l’Avalanche du Colorado 4-2, mardi soir.

Benoit Pouliot et Jake McCabe ont ajouté un but et une aide pour les Sabres. Robin Lehner a stoppé 35 rondelles pour aider son équipe à mettre un terme à une séquence de quatre revers.

Les Sabres n’avaient inscrit qu’un seul but lors de leurs quatre derniers matchs.

Nathan MacKinnon a été l’auteur des deux réussites de l’Avalanche, qui a perdu ses trois dernières parties. Semyon Varlamov a effectué 31 arrêts dans la défaite. L’Avalanche a terminé son séjour à domicile avec un dossier de 1-4 après que Kane eut touché la cible à 11:54 du troisième vingt.

Eichel a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.