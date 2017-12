VANCOUVER — Jacob Markstrom a bloqué 30 lancers pour enregistrer un premier blanchissage dans la LNH et les Canucks de Vancouver ont battu les Hurricanes de la Caroline 3-0, mardi soir.

Derrick Pouliot a inscrit un but et deux aides alors que Nikolay Goldobin et Thomas Vanek ont fait bouger les cordages une fois pour les Canucks, qui ont remporté un troisième match consécutif.

Les Hurricanes, qui amorçaient un périple de six parties à l’étranger, ont perdu leurs 10 dernières parties au Rogers Arena (0-7-3), où ils ont signé leur dernière victoire en octobre 1999.

Scott Darling a stoppé 19 tirs devant la cage des Hurricanes.

Les Hurricanes ont commencé le match avec aplomb, dominant les Canucks 12-3 au chapitre des tirs en première période. Le vent a toutefois changé de côté au deuxième vingt.

Bo Horvat a raté une occasion en échappée dès la première minute, mais Pouliot a ouvert le pointage à 2:58. Vanek a ensuite profité d’une supériorité pour doubler l’avance des siens.

aT???????????????????????????????????????????i«????