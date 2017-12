LAS VEGAS — Alex Tuch a été le seul marqueur en tirs de barrage et les Golden Knights de Vegas sont venus de l’arrière pour l’emporter 4-3 aux dépens des Ducks d’Anaheim, mardi soir.

Lors de la troisième vague de tireurs, Tuch a servi une belle feinte du revers à John Gibson avant de voir son coéquipier Malcolm Subban fermer la porte à Ondrej Kase pour confirmer la victoire des Golden Knights.

James Neal, Oscar Lindberg et Erik Haula ont touché la cible pour les Golden Knights, qui ont gagné leurs deux derniers matchs après avoir subi trois revers consécutifs. Subban a réalisé 26 arrêts, dont quatre en prolongation, alors que son équipe se défendait avec un joueur en moins.

François Beauchemin, Antoine Vermette et Corey Perry ont noirci la feuille de pointage pour les Ducks, qui ont encaissé une troisième défaite de suite. John Gibson a tout de même connu un fort match, repoussant 40 lancers.

Alors que les Ducks semblaient se diriger vers la victoire, Haula a accepté une passe de Neal et il a envoyé la rondelle entre le corps et le bras droit de Gibson pour créer l’égalité. Il s’agissait de son neuvième but de la saison.