CINCINNATI — Le demi de sûreté des Bengals de Cincinnati George Iloka a obtenu gain de cause en appel et ne purgera pas un match de suspension, bien qu’il devra plutôt payer une amende de 36 464,50 $US pour son plaqué à la tête d’Antonio Brown lundi soir.

Iloka et l’ailier espacé des Steelers de Pittsburgh JuJu Smith-Schuster avaient chacun écopé d’une suspension d’un match de la NFL après la victoire in extremis de 23-20 des Steelers au stade Paul Brown. Iloka a frappé Brown à la tête alors qu’il tentait de l’empêcher de capter la passe de touché qui a créé l’égalité dans le match.

Smith-Schuster a été suspendu pour un plaqué vicieux dans l’angle mort du secondeur des Bengals Vontaze Burfict, avant de l’invectiver alors qu’il était couché au sol. Smith-Schuster s’est excusé pour ses paroles déplacées.

Les Bengals (5-7) accueilleront les Bears (3-9) de Chicago dimanche.