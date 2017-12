MONTRÉAL — Hockey Canada a dévoilé la liste des 32 joueurs qui participeront au camp de sélection d’Équipe Canada junior, qui se déroulera du 12 au 15 décembre à St. Catharines, en Ontario.

Trois joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) ont été sélectionnés. Il s’agit des Québécois Samuel Harvey, des Huskies de Rouyn-Noranda, et Maxime Comtois, des Tigres de Victoriaville, ainsi que de l’Américain Drake Batherons, des Screaming Eagles de Cap-Breton. Harvey est l’un des 4 gardiens qui ont été invités.

Évidemment, les six joueurs canadiens qui évoluent toujours dans la LNH et sont admissibles au Championnat du monde de hockey junior ne figuraient pas sur cette liste. Il s’agit des défenseurs Victor Mete (Canadien), Samuel Girard (Avalanche) et Jakob Chychrun (Coyotes), ainsi que des attaquants Pierre-Luc Dubois (Blue Jackets), Nolan Patrick (Flyers) et Tyson Jost (Avalanche).

Le Canada s’était incliné en tirs de barrage devant les États-Unis en finale du tournoi l’an dernier. Il sera de nouveau dirigé par Dominique Ducharme, l’entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ, cette année.

Le Championnat du monde de hockey junior 2018 sera présenté à Buffalo, du 26 décembre au 5 janvier.