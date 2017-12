OAKLAND, Calif. — Une institution post-secondaire a tourné le dos au grand projet des Athletics, qui envisagaient un nouveau stade au centre-ville d’Oakland, tout près du Laney College.

Par communiqué, les gouverneurs du Peralta Community College District, qui englobe Laney College, ont dit qu’ils ont ordonné au chancelier de mettre fin aux discussions sur un projet de stade avoisinant le campus.

«Nous sommes choqués par cette décision de ne pas aller de l’avant, ont fait savoir les A’s, par communiqué. Nous voulions juste lancer une conversation sur les façons d’optimiser le projet pour la ville d’Oakland, Laney College et le district Peralta. Nous sommes déçus de ne plus avoir cette opportunité.»

Le président des Athletics, Dave Kaval, considérait que c’était le meilleur endroit pour un stade. Il avait commencé à discuter avec des gens de la communauté, incluant des gens d’affaires, dans l’espoir de bâtir un stade avec des fonds privés, avec comme but de l’inaugurer en 2023.

Les autres sites potentiels sont un endroit près du square Jack London ou bien le site actuel du Coliseum, stade partagé avec les Raiders d’Oakland, de la NFL.

En septembre, Kaval a envoyé une lettre au chancelier du district Peralta, Jowel C. Laguerre, lui faisant part de détails sur le projet des A’s.

«Nous croyons fermement que cet endroit maximise les chances de garder la dernière équipe professionnelle d’Oakland dans cette ville à long terme», a t-il écrit.

Kaval disait qu’après une évaluation minutieuse, le site était optimal en rapport à trois critères: peut-on y financer le stade sans l’argent des contribuables, est-ce que le site et les nouveaux développements vont avoir un impact positif sur le secteur et sur Oakland en général, et est-ce que le site va créer une expérience fabuleuse pour les partisans – dont un accès idéal par le transport en commun, la marche et le vélo, un climat confortable et un lien solide aux commerces et aux services du quartier.

Le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, a soutenu les efforts des A’s pour lancer un projet de nouveau stade à Oakland.

«Nous saluons les efforts faits par les Athletics depuis un an pour intégrer la communauté dans les discussions de bonne foi à propos d’un nouveau stade, a dit Manfred, mercredi. Ce revirement nous surprend, et nous incitons les leaders d’Oakland à se rallier à la conversation.»

Les Warriors de Golden State ont débuté cette année la construction d’un nouvel aréna à San Francisco, et les Raiders se préparent à déménager à Las Vegas.

La mairesse d’Oakland, Libby Schaaf, continue de vouloir aider les Athletics.

«Nous restons farouchement déterminés à garder les A’s à Oakland, a t-elle écrit sur Twitter, mercredi. Il est malheureux que les pourparlers avec Peralta aient pris fin si abruptement, mais nous nous engageons plus que jamais à travailler avec le club et la communauté pour trouver le bon endroit à Oakland pour un stade financé par le privé.»

Le Coliseum a ouvert ses portes en 1966. Les A’s ont terminé à l’avant-dernier rang des majeures pour l’assistance en 2017, avec une foule moyenne de 18 446 personnes.