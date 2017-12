WASHINGTON — Tom Wilson a récolté deux buts et deux mentions d’assistances, Alex Ovechkin a inscrit un but et trois aides et les Capitals de Washington ont écrasé les Blackhawks de Chicago 2-1, mercredi soir.

Nicklas Backstrom a mis fin à une disette de 21 matchs sans but en plus d’obtenir deux mentions d’aide, et les joueurs premier trio des Capitals ont tous inscrit un but en première période pour prendre les devants 3-0.

Backstrom n’avait pas enfilé de but depuis le 14 octobre dernier à Philadelphie, la plus longue séquence sans but de sa carrière.

Evgeny Kuznetsov et Brett Connolly ont complété la marque du côté des Capitals.

Lance Bouma et Jonathan Toews ont été les seuls à répliquer chez les Blackhawks. La formation de Chicago a présenté une fiche de 0-3-2 lors de ses cinq dernières rencontres.

Anton Forsberg, qui remplaçait Corey Crawford devant le filet des Blackhawks, a cédé sa place à la suite du but troisième but des Capitals, alors qu’il restait 4:38 à la première période. Jean-François Bérubé a par la suite bloqué 12 des 14 rondelles dirigées vers lui.

Les Capitals ont remporté sept de leurs huit derniers duels face aux Blackhawks. La troupe de Joel Quenneville a perdu ses sept derniers affrontements à Washington depuis janvier 2006.