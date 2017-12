EDMONTON — Wayne Simmonds a récolté un but et une mention d’assistance, Claude Giroux a ajouté deux aides et les Flyers de Philadelphie ont signé un deuxième gain consécutif en battant les Oilers d’Edmonton 4-2, mercredi soir.

Jordan Weal, Dale Weise et Michael Raffl ont également sonné la charge pour du côté des Flyers (10-11-7), qui ont retrouvé le chemin de la victoire après une séquence de 10 défaites.

Leon Draisaitl et Ryan Nugent-Hopkins ont été les auteurs des deux buts des Oilers (11-15-2), qui se sont inclinés à deux de leurs trois dernières rencontres.

Les Flyers ont eu le dessus 13-7 sur les Oilers au chapitre des tirs au but en première période, sans être en mesure de capitaliser.

Les Oilers ont finalement dénoué l’impasse au deuxième engagement, grâce à un but de Draisaitl en désavantage numérique.

Weal a nivelé la marque cinq minutes plus tard, en déviant le disque derrière le gardien des Oilers Laurent Brossoit.

Les Flyers ont pris les devants 2-1 alors qu’il ne restait que cinq minutes à jouer en deuxième période et ont creusé l’écart 3-1 au début du troisième vingt.

Nugent-Hopkins a redonné de l’espoir aux Oilers en inscrivant son 11e but de la saison.

Simmonds a toutefois mis le match hors de portée en marquant dans un filet désert à 39 secondes de la fin de la rencontre.

Brian Elliott a réalisé 24 arrêts pour les Flyers, tandis que son vis-à-vis, Brossoit, a repoussé 29 tirs.