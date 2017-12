ANAHEIM, Calif. — Adam Henrique a enfilé ses deux premiers buts dans son nouvel uniforme, Ryan Miller a réalisé 29 arrêts et les Ducks d’Anaheim ont blanchi les Sénateurs d’Ottawa 3-0, mercredi soir.

Il s’agissait du premier match de Henrique devant les partisans des Ducks, au Honda Center.

Ondrej Kase a doublé l’avance des locaux en deuxième période et Henrique a ajouté un but dans un filet désert en troisième période, après avoir ouvert la marque au deuxième engagement. Les Ducks ont mis un terme à leur séquence de trois défaites et ont largement dominé le duel entre les deux finalistes d’associations de l’an dernier.

Miller, le vétéran de 37 ans qui a paraphé une entente avec les Ducks l’été dernier, a récolté son 40e blanchissage en carrière, son premier avec la formation californienne, grâce à une solide performance. Malgré son rôle de substitut à John Gibson, Miller demeure invaincu en temps réglementaire avec sa nouvelle équipe (3-0-4).

Henrique a obtenu cinq points en quatre matchs avec les Ducks, qui ont amorcé une séquence de matchs à domicile après un voyage de six matchs sur la route qui s’est conclu avec une défaite en tirs de barrage face aux Golden Knights de Las Vegas, mardi.

Craig Anderson a repoussé 19 tirs pour les Sénateurs, qui ont encaissé une neuvième défaite en 10 matchs.

La troupe de Guy Boucher connaît plusieurs difficultés à l’attaque. Les Sénateurs n’ont pas marqué plus de deux buts à neuf de leurs 10 dernières rencontres et ont été blanchis lors de leurs deux derniers affrontements, soit une séquence de 138 minutes et 22 secondes sans être en mesure de déjouer le gardien adverse.