KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City ne s’attendaient probablement pas à se trouver à égalité de l’Ouest de l’Américaine et devoir se battre pour une place en matchs éliminatoires il y a un mois et demi, quand ils étaient l’équipe de l’heure de la NFL.

D’un autre côté, les Raiders d’Oakland non plus, alors qu’ils connaissaient un très mauvais départ.

Mais les deux rivaux se trouvent exactement dans cette position alors qu’il se préparent pour un affrontement clé, dimanche, au Arrowhead Stadium.

Les deux formations ont une fiche de 6-6, à égalité avec les Chargers de Los Angeles pour le sommet de la division et engagés dans une course à finir.

«C’est le temps de l’année où vous devez connaître de grosses performances, a dit l’entraîneur des Chiefs, Andy Reid, qui vient de voir son équipe perdre six de ses sept derniers matchs. La ligue est si compétitive que toutes les semaines sont importantes. Ce n’est pas différent cette semaine: elle est très, très importante.»

Les deux équipes sont bien différentes de celles qui s’étaient affrontées en octobre, alors que Derek Carr avait lancé pour 417 verges et trois touchés et que les Raiders étaient venus de l’arrière pour l’emporter 31-30. Cette deuxième défaite consécutive des Chiefs après un départ de 5-0 a semblé scier les jambes de toute l’organisation.

Ils ont rebondi pour vaincre les Broncos de Denver avant de connaître leur actuelle série de quatre revers, dont deux aux mains des Giants et des Jets de New York.

Les Chiefs devront aussi se passer du demi de coin étoile Marcus Peters cette fois-ci. Reid l’a suspendu une rencontre à la suite de plusieurs incidents, dont un la semaine dernière, alors qu’il a lancé le mouchoir d’un officiel dans les gradins.

«Nous sommes dans le dernier droit. Trois de nos quatre derniers matchs sont contre des adversaires de notre section, a noté le quart des Chiefs Alex Smith. On ne doit pas regarder trop loin devant. On fait face à une équipe qui nous a battus plus tôt cette saison. On doit trouver une façon de rebondir.»

Du côté des Raiders, Marshawn Lynch vient de connaître son premier match de 100 verges cette saison. Le demi à l’attaque commence à retrouver le «Beast Mode» d’autrefois.

En défense, le secondeur NaVorro Bowman a apprivoisé le livre de jeux des Raiders après avoir disputé sa première rencontre avec l’équipe face à ces mêmes Chiefs.

Le rythme est du côté des Raiders également: ils viennent de gagner deux matchs consécutifs et trois de leurs quatre derniers. Leur seul revers dans cette séquence a été subi aux mains des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

«Vous vous sentez toujours mieux quand vous exécutez bien vos jeux et gagnez. Nous ne pensons pas plus loin que le prochain duel, a expliqué l’entraîneur des Raiders, Jack Del Rio. Les Chargers, les Chiefs et nous avons tous connus de mauvaises séquences et nous sommes tous à 6-6. Il faudra voir quelle équipe saisira davantage sa chance.»