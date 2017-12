CHICAGO — Le droitier Tyler Chatwood et les Cubs de Chicago se sont entendus sur les termes d’un contrat de trois ans, d’une valeur de 38 millions $ US.

Les Cubs en ont fait l’annonce jeudi.

Chatwood se joint ainsi à la formation qui a participé à la série de championnat de la Nationale au cours des trois dernières campagnes et gagné la Série mondiale 2016. Il devrait s’insérer dans la formation derrière Jon Lester, Kyle Hendricks et Jose Quintana.

Celui qui aura 28 ans la semaine prochaine a compilé une fiche de 8-15 avec une moyenne de points mérités de 4,69 en 33 matchs, dont 25 départs, avec les Rockies du Colorado en 2017.

En six saisons avec les Angeles de Los Angeles et les Rockies, il montre un dossier de 40-46 avec une m.p.m. de 4,31. Il n’a été limité qu’à quatre départs en 2014 et a raté toute la saison 2015 en raison d’une reconstruction ligamentaire du coude.