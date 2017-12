BOSTON — David Backes a enfilé ses deux premiers buts de la saison, permettant aux Bruins de Boston d’écraser les Coyotes de l’Arizona 6-1, jeudi soir.

Il s’agissait du troisième match de Backes depuis qu’il a subi une intervention chirurgicale au colon. Le vétéran a marqué son premier but avec les Bruins en redirigeant la rondelle à 13:54 du deuxième engagement et a ajouté un autre but alors qu’il ne restait que 54 secondes à la période.

Avec seulement 15 secondes de jouées en début de rencontre, Brad Marchand a donné les devants aux Bruins, qui ont remporté sept de leurs 9 dernières rencontres. David Krejci, Danton Heinen et Anders Bjork ont également sonné la charge, et Tuukka Rask a réalisé 20 arrêts.

Christian Dvorak a été le seul à noircir la feuille de pointage du côté des Coyotes, tandis que Scott Wedgewood a repoussé 25 tirs.

Backes, l’ancien capitaine des Blues de St. Louis qui a conclu une entente avec les Bruins en juillet dernier en tant que joueur autonome devait au départ s’absenter durant huit semaines suite à sa chirurgie, qui visait à lui enlever une partie du colon, le 2 novembre. Il a cependant effectué un retour au jeu le 29 novembre et a récolté son 500e point en carrière, lundi, en obtenant une mention d’assistance face aux Predators de Nashville.