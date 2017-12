MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre les Flames de Calgary et le Canadien de Montréal.

Monahan fait tout presque tout seul

Les Flames ont été les premiers à s’inscrire à la marque pendant la septième minute de jeu de la première période grâce au travail de Sean Monahan. Le joueur de centre des Flames a d’abord gagné une mise en jeu contre Tomas Plekanec, permettant au défenseur Mark Giordano de décocher un tir d’apparence inoffensive vers Carey Price. Le gardien du Canadien a stoppé le tir, mais cédé un retour sur lequel Monahan a sauté sans succès. La rondelle s’est retrouvée à la gauche de Price et Monahan a été en mesure de la récupérer. Tout en virevoltant sur lui-même, Monahan a tiré d’un angle presque impossible et a son tir a donné contre la mitaine de Price avant de franchir la ligne rouge.

Rittich se dresse devant Pacioretty

Max Pacioretty s’est présenté au match avec un seul but à ses 11 derniers et il a probablement pensé qu’il venait de secouer sa léthargie, environ une minute après le but de Monahan. De la pointe gauche, David Schlemko a décoché un tir peu commode que David Rittich a réussi à parer, non sans donner un juteux retour. Posté devant le filet, le capitaine du Canadien a pu s’emparer de ce retour mais le gardien de 25 ans, seulement à son quatrième match en carrière dans la LNH, a réalisé un bel arrêt à l’aide de sa jambière, empêchant les hommes de Claude Julien de créer l’égalité.

Le quatrième trio du Canadien réplique

Quelque deux minutes après le but des Flames, le Canadien a ramené les deux formations à la case de départ, grâce à son quatrième trio. Byron Froese s’est d’abord emparé d’une rondelle libre dans le coin droit et repéré Daniel Carr derrière le filet de David Rittich. Grâce à de bons réflexes, mais aussi à l’inexpérience du gardien tchèque qui a été un peu lent dans son déplacement latéral, Carr a fait mine de se diriger vers le devant du filet a utilisé un tir du revers… et le dos du gardien pour enregistrer son deuxième but de la saison. Sur le jeu, Nicolas Deslauriers a ajouté une troisième mention d’aide avec le Tricolore.

Danault donne l’avance au Canadien

Le Canadien a pris l’avance pour la première fois du match à mi-chemin de la période médiane, grâce à du travail de collaboration entre Phillip Danault et Max Pacioretty. Après avoir reçu la rondelle de Jeff Petry, Danault s’est présenté à la ligne bleue des Flames et remis le disque à Pacioretty, à sa droite, avant de se diriger vers le filet de David Rittich. De cet endroit, il a fait dévier la passe du capitaine du Canadien derrière le gardien des Flames pour son cinquième de la saison, et son premier depuis son filet victorieux contre les Sénateurs d’Ottawa le 29 novembre.

Hathaway brouille les cartes, puis Monahan assombrit le Centre Bell

Garnet Hathaway a nivelé le score en inscrivant un premier but cette saison à 7:49 au troisième vingt; les officiels ont étudié la bande vidéo avant d’accorder le but, fruit d’un revers, lors d’une mêlée devant le filet. Les Flames ont ensuite ravi la victoire à 1:14 en période additionnelle. Sean Monahan a marqué à partir de l’enclave, en conclusion d’un deux contre un avec Johnny Gaudreau. Les Flames renouaient avec la victoire après trois défaites de suite.