SUNRISE, Fla. — Micheal Haley a dénoué l’impasse en troisième période pour permettre aux Panthers de la Floride de venir à bout des Jets de Winnipeg, 6-4, jeudi soir.

Vincent Trocheck, à deux reprises, Denis Malgin, Mark Pysyk et Aaron Ekblad ont également sonné la charge pour les Panthers, qui ont mis un terme à leur séquence de trois défaites. James Reimer a réalisé 35 arrêts.

Patrik Laine a récolté un but et deux mentions d’assistance pour les Jets. Blake Wheeler, Adam Lowry et Nikolaj Ehlers ont également touché la cible. Eric Comrie a repoussé 30 rondelles à son deuxième départ en carrière dans la LNH.

Les Panthers ont pris les devants 5-4 lorsque Haley a redirigé le tir de Derek MacKenzie à 9:58 du troisième engagement. Trocheck a ajouté un but d’assurance dans un filet désert avec 10,1 secondes à disputer.

Un peu plus tôt, au début du troisième vingt, Trocheck a soulevé la foule du BB&T Center en donnant les devants 4-3 aux locaux, lors d’un avantage numérique. Laine a cependant joué les trouble-fête en nivelant le pointage une minute plus tard.

La troupe de Bob Boughner avait d’abord pris les devants 2-0 grâce aux buts de Pysyk et Ekblad. Après avoir cédé trois buts sans riposte, Malgin a égalé la marque tard en deuxième période.