VANCOUVER — Shayne Gostisbehere et Claude Giroux ont chacun récolté un but et une mention d’assistance et les Flyers de Philadelphie ont signé un troisième gain consécutif de 4-1 face aux Canucks de Vancouver, jeudi soir.

Michael Raffl et Wayne Simmonds ont sonné la charge pour les Flyers (11-11-7), qui ont retrouvé le chemin de la victoire après avoir subi 10 revers d’affilée. Jakub Voracek a obtenu trois aides.

Brian Elliott a réalisé 36 arrêts pour amasser sa 200e victoire en carrière dans la LNH.

Brock Boeser a été le seul à répliquer du côté des Canucks (14-11-4), qui ont mis un terme à une séquence de trois victoires à leur dernière rencontre à domicile, après une séquence de trois matchs au Rogers Arena.

Après avoir réalisé son premier blanchissage en carrière, Jacob Markstrom a bloqué 22 tirs pour les Canucks.

Les Canucks ont bombardé Elliott avec neuf tirs en première période avant que Markstrom n’effectue son premier arrêt de la soirée. Gostisbehere a cependant profité des sept tirs de son équipe par la suite pour ouvrir la marque, en avantage numérique.