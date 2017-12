VANCOUVER — Les Canucks de Vancouver ont obtenu l’attaquant Nic Dowd des Kings de Los Angeles en retour du défenseur Jordan Subban.

Ce transfert a été annoncé tard jeudi soir, peu après la défaite de 4-1 des Canucks face aux Flyers de Philadelphie.

Dowd, âgé de 27 ans, a pris part à 16 matchs cette saison avec les Kings, récoltant une passe, et il a disputé 90 matchs dans la LNH à ses trois saisons à Los Angeles. Il totalise six buts et 23 points en carrière.

Subban, âgé de 22 ans, a disputé 16 matchs avec les Comets d’Utica dans la Ligue américaine cette année, obtenant cinq mentions d’aide.

Les Canucks l’ont réclamé en quatrième ronde du repêchage 2013 et il a pris part à 148 matchs en saison régulière en trois saisons avec les Comets, mais il n’a pas encore fait ses débuts dans la LNH.

Jordan est le jeune frère du défenseur P.K. Subban des Predators de Nashville et du gardien Malcom Subban des Golden Knight de Vegas.