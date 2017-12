BOISBRIAND, Qc — Ce n’est pas une surprise de voir l’Armada de Blainville-Boisbriand au sommet du classement de la LHJMQ, mais c’en est peut-être une de voir Alex Barré-Boulet au premier rang des meilleurs marqueurs du circuit.

C’est pourtant le cas et il faudra sans doute s’y faire.

Barré-Boulet n’a jamais eu de problème à amasser des points depuis qu’il a amorcé sa carrière dans la LHJMQ, en 2014-15, mais c’est à un rythme effréné qu’il les obtient cette saison.

L’attaquant de l’Armada a récolté au moins un point lors de 20 matchs consécutifs, un record d’équipe, et il occupe le premier échelon grâce à une récolte de 50 points, dont 26 buts, en 27 parties en plus d’ajouter neuf filets victorieux. Des statistiques qui expliquent en partie pourquoi les joueurs de l’Armada font actuellement cavaliers seuls en première position du classement général.

«J’ai commencé l’année lentement, mais par la suite, j’ai développé une belle complicité avec Alexandre Alain. Nous amorcions les matchs avec confiance et nous savions que nous pouvions aider l’équipe à gagner, a affirmé Barré-Boulet, acquis des Voltigeurs de Drummondville en janvier 2017. Je me suis bien entraîné cet été et je suis arrivé prêt.»

Après avoir été invité à deux camps de la LNH, celui des Kings de Los Angeles en 2016 et des Golden Knights de Vegas en 2017, Barré-Boulet a vite constaté que ses cinq pieds 10 pouces allaient légèrement lui compliquer la tâche. Il a tout de même gardé en tête les bienfaits de ces passages chez les professionnels. Ce sont d’ailleurs tous les commentaires péjoratifs concernant son gabarit qui le motivent chaque jour.

«La première fois, à Los Angeles, il a fallu que je m’adapte parce que je jouais contre certains joueurs imposants. Je pense avoir atteint un autre niveau lors du deuxième camp, a fait valoir le jeune homme de 20 ans. Depuis que je suis jeune, je me fais dire que je suis trop petit et pas assez gros. J’aime être un peu arrogant par rapport à ça et faire payer les équipes qui n’ont pas voulu me sélectionner.«

Emprunter la route de gravier

Lorsqu’il a fait l’acquisition de Barré-Boulet, Joël Bouchard, le président-directeur général et entraîneur-chef de l’Armada, savait que ses talents offensifs aideraient sa troupe à aspirer aux grands honneurs. Mais au-delà des points, Bouchard est aussi heureux de la façon dont son joueur de centre se comporte à l’intérieur comme à l’extérieur de la patinoire.

«Alex était déjà un bon joueur, mais depuis qu’il est arrivé ici, je trouve qu’il a beaucoup progressé et il s’améliorera encore. Il a un rôle de leader important au sein de l’équipe et je veux qu’il prenne ça en considération dans toutes les décisions qu’il prend, a insisté l’entraîneur-chef de l’Armada. Outre son attaque, il respecte l’éthique de travail que nous demandons. Nous ne le laissons pas tricher sur la glace et ça l’amène à un autre niveau. »

Même s’il n’a jamais été repêché par une équipe du circuit Bettman, Barré-Boulet sait que son rêve n’est pas terminé. Il évolue d’ailleurs pour une formation qui a connu une situation semblable dernièrement avec Danick Martel.

Martel, un rapide attaquant au petit gabarit, a connu une magnifique saison de 102 points alors qu’il avait 20 ans et il a signé un contrat avec les Flyers de Philadelphie, en 2015.

«C’est certain que je veux m’inspirer d’un gars comme Danick, qui vient de jouer ses premières parties dans la LNH. Sinon, je regarde aussi l’histoire de Samuel Blais, avec qui j’ai grandi à Montmagny. Il s’est fait retrancher deux fois au niveau midget AAA, mais il a tout de même joué avec les Blues de St. Louis cette saison«, a mentionné Barré-Boulet.

«Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les équipes de la LNH, mais Alex laisse assurément sa carte de visite. Sauf ceux qui avaient des aptitudes extraordinaires, 99 pour cent des joueurs de la LNH ont dû emprunter la route de gravier», a ajouté Bouchard.

Avant de penser aux professionnels, Barré-Boulet gardera toutefois les yeux sur un trophée qui lui a échappé en finale l’an dernier: la Coupe du Président. Et l’Armada semble l’équipe à battre dans la LHJMQ.

«J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue et ce serait bien de finir ma carrière en beauté, en soulevant la Coupe du Président au bout de mes bras», a-t-il conclu.