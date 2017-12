MANALAPAN, Fla. — Le propriétaire du Canadien Geoff Molson a réitéré son appui envers son directeur général Marc Bergevin.

Molson a émis ce commentaire lors d’un point de presse vendredi, à la suite de la rencontre du Bureau des gouverneurs de la LNH en Floride.

Le Canadien (13-13-4) est présentement exclu des séries éliminatoires dans l’Association Est, à deux points des détenteurs du troisième rang dans la section Atlantique, les Bruins de Boston.

La ligue a annoncé vendredi que le plafond salarial, qui s’établit présentement à 75 millions $US, devrait passer à 82 millions $ la saison prochaine, et Molson a été interrogé à savoir s’il considérait que Bergevin était toujours l’homme de la situation pour gérer cet argent.

«Nous avons de l’espace sous le plafond, et on ne sait jamais ce qu’il peut faire ou ne pas faire, a mentionné Molson. Il a de toute évidence carte blanche pour améliorer l’équipe, et c’est son travail de le faire.

«Je l’appuie complètement.»

Le Tricolore a chuté au classement lorsque Carey Price a raté 10 rencontres en raison d’une blessure au bas du corps, mais il a rebondi avec cinq victoires consécutives lors de son retour au jeu.

Le CH a ensuite encaissé deux revers de suite, dont une défaite de 3-2 en prolongation à domicile contre les Flames de Calgary jeudi soir.