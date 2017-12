NEW YORK — Le demi de coin des Chiefs de Kansas City Chiefs Marcus Peters a écopé une amende de 24 309 $US pour avoir lancé un mouchoir de pénalité dans les estrades, lors d’un duel contre les Jets de New York.

Peters a également été suspendu un match par l’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, à la suite de ses actions lors de la défaite de 38-31 de l’équipe, dimanche.

Lors de la série à l’attaque victorieuse des Jets au quatrième quart, les Chiefs ont été pénalisés à trois reprises pour prolonger la séquence de leurs adversaires. Après la dernière pénalité, Peters s’est emparé d’un des mouchoirs et il l’a lancé dans les gradins du MetLife Stadium.

Peters a reçu une pénalité de conduite antisportive sur la séquence et il s’est dirigé directement au vestiaire parce qu’il pensait avoir été expulsé de la rencontre. Il ne l’était pas cependant et il a rapidement quitté le vestiaire sans ses bas. Peters a ensuite couru vers les lignes de côté des Chiefs afin d’être témoin de la tentative ratée de sa formation de créer l’égalité.

Le demi de sûreté des Chiefs Daniel Sorensen a reçu une amende de 18 321 $ pour avoir rudoyé le quart des Jets Josh McCown.

Le demi de sûreté des Colts d’Indianapolis Darius Butler a vu son portefeuille être réduit de 18 231 $ en raison d’un plaquage par le collet à l’endroit du receveur des Jaguars de Jacksonville Marqise Lee. Le secondeur des Jaguars Myles Jack a pour sa part été soulagé de 9115 $ pour avoir saisi le protecteur facial de Chester Rogers, dans un gain de 30-10 de sa troupe.