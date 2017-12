EDMONTON — Les Eskimos d’Edmonton ont consenti un contrat au botteur canadien Sean Whyte, vendredi.

Whyte aurait pu devenir joueur autonome, mais il a décidé de rester avec l’équipe jusqu’au terme de la saison 2020.

Whyte, un membre de l’équipe championne de la Coupe Grey en 2015, a pris part à six parties en 2017, terminant l’année avec 958 verges en 29 bottés de dégagement et 1367 verges en 23 bottés d’envoi. Il a également réussi 15 de ses 16 tentatives de placement et 12 de ses 14 convertis.

Originaire de White Rock, en Colombie-Britannique, Whyte a réussi un placement de 55 verges lors de la deuxième semaine d’activités, un sommet en carrière.

Le botteur de 32 ans a amorcé sa carrière dans la Ligue canadienne de football en 2007, avec les Lions de la Colombie-Britannique. Il a été échangé aux Alouettes de Montréal en 2011 et il a disputé quatre saisons avec l’équipe.

Whyte s’est entendu avec les Eskimos à titre de joueur autonome, en septembre 2014, et il a signé un nouveau contrat avec la formation d’Edmonton en janvier 2016.