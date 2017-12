LAVAL, Qc — Chris Mueller a dénoué l’impasse en troisième période, alors que Yannick Veilleux se trouvait au cachot, et les Marlies de Toronto ont infligé un revers de 3-1 au Rocket de Laval, vendredi soir.

La troupe de Sylvain Lefevbre tentait de retrouver le chemin de la victoire face aux puissants Marlies, qui trônent au sommet de la section Nord de l’Association Est. Ils ont toutefois subi un neuvième revers en 10 matchs (1-5-4).

Kasperi Kapanen et Travis Dermott, dans un filet désert, ont sonné la charge du côté des Marlies, qui ont récolté une 10e victoire en 11 rencontres. Garret Sparks a quitté la rencontre après la première période, lui qui avait bloqué six des sept tirs dirigés vers lui. Calvin Pickard a par la suite repoussé 15 tirs.

Niki Petti a été le seul marqueur du Rocket, tandis que Charlie Lindgren a réalisé 23 arrêts.

Le manque de discipline a une fois de plus été au coeur des déboires du Rocket. Deux des trois buts inscrits par les Marlies dans la rencontre sont survenus alors que l’un des joueurs de la formation lavalloise était au cachot. En tout, le Rocket a écopé de six pénalités mineures et n’a pas été en mesure de saisir l’une des sept occasions qu’il a eues en avantage numérique.

Laissé seul devant la cage du Rocket, Kapanen a ouvert la marque au premier engagement grâce à un tir sur réception.

Petti a cependant profité d’un revirement 29 secondes plus tard pour répliquer. L’attaquant a poussé la rondelle et a usé de sa vitesse afin de mettre fin à une disette personnelle de 21 matchs.

Le but a provoqué une avalanche de toutous sur la glace de la Place Bell, pour le traditionnel «lancer du toutou». Cette tradition, très répandue dans le hockey junior, consiste à ce que les partisans locaux lancent un toutou après le premier but de l’équipe locale. Le Service de police de Laval s’est engagé à remettre toutes les peluches amassées à plusieurs organismes communautaires de la ville afin d’aider les familles défavorisées dans le temps des Fêtes.

Mueller a brisé l’égalité au troisième vingt en déjouant Lindgren d’un tir frappé. Dermott a par la suite scellé la victoire en marquant à partir de la zone défensive des Marlies dans une cage laissée déserte.