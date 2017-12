VICTORIAVILLE, Qc — Jimmy Huntington a amassé cinq points et il s’est occupé à lui seul du Phoenix de Sherbrooke, aidant les Tigres de Victoriaville à l’emporter 7-1, vendredi soir, au Colisée Desjardins.

Huntington, un vétéran de 19 ans, a inscrit le premier tour du chapeau de sa carrière et il a pulvérisé son sommet personnel avec cinq points. Il n’avait jamais récolté plus de deux points en 185 matchs dans la LHJMQ. Son brio a aidé les Tigres à mettre fin à une séquence de deux revers.

En avance 2-1 après 20 minutes de jeu, les Tigres ont mis la rencontre hors de portée de leurs adversaires en marquant trois buts au deuxième engagement. Ivan Kosorenkov, Pascal Laberge et Jérôme Gravel ont tous les trois obtenu un but et une mention d’assistance tandis que Vitalii Abramov a touché la cible à une reprise. Félix Lauzon a mis la table pour quatre réussites des siens.

Thomas Grégoire a permis au Phoenix de créer l’égalité en première période, lors d’un avantage numérique, mais malgré les nombreux efforts, les hommes de Stéphane Julien n’ont plus été en mesure de déjouer Tristan Côté-Cazenave. L’équipe de Sherbrooke a perdu un deuxième match de suite.

Côté-Cazenave a réalisé 34 arrêts devant la cage des Tigres et il a signé une première victoire en temps réglementaire depuis le 4 novembre. Brendan Cregan a commencé l’affrontement pour le Phoenix, mais il a été remplacé après avoir cédé trois fois sur 11 tirs. En relève, Evan Fitzpatrick a alloué quatre buts sur 22 lancers.

Cataractes 2 Saguenéens 4

Zachary Lavigne a enregistré un but et une aide et les Saguenéens de Chicoutimi ont doublé les Cataractes de Shawinigan 4-2.

Lavigne a inscrit le but vainqueur à 14:11 de la deuxième période, mais son équipe a été en contrôle dès la première minute de jeu. Vincent Tremblay-Lapalme a noirci la feuille de pointage dès la 49e seconde alors qu’Olivier Galipeau et Vincent Milot-Ouellet ont ajouté un but pour les Saguenéens.

Samuel Asselin et Samuel Blier ont été les marqueurs pour les Cataractes, qui occupent le dernier rang du classement général de la LHJMQ.

Le gardien recrue Alexis Shank a bloqué 21 des 23 tirs dirigés vers lui pour les Saguenéens. Le vétéran Mikhail Denisov a accordé trois buts sur 18 lancers et il a été remplacé par Lucas Fitzpatrick, qui a effectué 12 arrêts sur 13 tirs entre les poteaux des Cataractes.

Titan 2 Océanic 3 (Prol.)

Mathieu Bizier a joué les héros en prolongation et l’Océanic de Rimouski est venu à bout du Titan d’Acadie-Bathurst au compte de 3-2.

Bizier a complété une mise en scène de Denis Mikhnin pour inscrire son cinquième filet de la campagne. Samuel Dove-McFalls a amassé un but et une mention d’assistance alors qu’Alex-Olivier Voyer a ajouté un but pour l’Océanic, qui s’est emparé du sommet de la section Est.

Noah Dobson, en avantage numérique, et Justin Ducharme ont fait scintiller la lumière rouge pour le Titan, qui n’a pas perdu en temps réglementaire à ses trois dernières parties.

Colten Ellis a fait du bon travail devant la cage de l’Océanic, repoussant 27 rondelles. À l’autre bout de la patinoire, Reilly Pickard a gardé le fort pour le Titan et il a réalisé 32 arrêts dans la défaite.

Mooseheads 2 Foreurs 1 (Fus.)

Otto Somppi et Filip Zadina ont enfilé l’aiguille en tirs de barrage et les Mooseheads de Halifax ont gagné 2-1 contre les Foreurs de Val-d’Or.

Lors de la première vague de tireurs, Somppi a déjoué Montpetit et son coéquipier Zadina a fait de même deux rondes plus tard pour aider les Mooseheads à rester invaincus en temps réglementaire au cours de leurs quatre derniers matchs.

Jocktan Chainey a ouvert le pointage pour les Mooseheads à 1:06 du premier vingt, mais Jérémy Michel a créé l’égalité pour les Foreurs dans les dernières minutes du deuxième engagement.

Blade Mann-Dixon a continué sa belle saison en obtenant une 13e victoire pour les Mooseheads en vertu de ses 21 arrêts. Montpetit a tout fait pour permettre aux Foreurs d’aller chercher deux points, mais malgré ses 44 arrêts, l’équipe de Val-d’Or n’a pu mettre fin à une série de cinq défaites.